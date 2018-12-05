На Алтае водитель сбил девушку на пешеходном переходе и уехал

В селе Чемал утром 4 декабря автомобиль ВАЗ сбил пешехода и уехал. Водителя нашли в тот же день, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

ДТП произошло около 8:08 утра в районе дома № 89 по улице Пчелкина. Водитель автомобиля ВАЗ-21099 не уступил дорогу и сбил 23-летнюю девушку. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель скрылся с места аварии.

Пострадавшая сама обратилась в больницу с полученными ушибами. Госпитализация не потребовалась.

Личность мужчины и автомобиль, на котором было совершено ДТП, установили в тот же день. За рулем машины 52-летний местный житель. Тестирование на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат.

Полицейские проводят расследование. В отношении водители вынесли постановление по делу об административном правонарушении и составили административный протокол.