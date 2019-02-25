На Алтае водитель сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе и уехал

ДТП произошло около 11:50 часов в районе дома № 13 на улице Ленина. Девушка попала под колеса неустановленного автомобиля, когда переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

После этого водитель уехал с места аварии. С полученными травмами девушка сама обратилась в больницу, пострадавшую госпитализировали.

Полицейские ищут водителя и проводят проверку по факту ДТП.

Всех, кто стал свидетелем этого ДТП или что-нибудь знает о водителе и автомобиле, просят позвонить в дежурную часть УГИБДД МВД по Республике Алтай по телефону: (38822) 2−87−77, 9−24−97 либо сообщить в ближайший отдел полиции по телефону 02. Кроме того информацию для ГИБДД можно направить через социальную сеть «ВКонтакте», в группе «Госавтоинспекция Республики Алтай».