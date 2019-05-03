Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 мая 9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

На Алтае водитель устроил ДТП и убежал с места происшествия

Ночью 2 мая в Горно-Алтайске неустановленный водитель врезался в движущийся автомобиль и покинул место аварии. Водителя другой иномарки с полученными травмами увезли в больницу, сообщили в пресс-служба МВД по Республике Алтай.

ДТП в Горно-Алтайске.
ДТП в Горно-Алтайске.
04.мвд.рф

Авария произошла около 1:50 часов в Горно-Алтайске, в районе дома № 34 по проспекту Коммунистический. Водитель за рулем Toyota Vista при движении со стороны улицы Ленина в направлении улицы Б. Головина не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди автомобилем Honda Stepwgn, которым управлял 26-летний горожанин.

ДТП в Горно-Алтайске.
ДТП в Горно-Алтайске.
04.мвд.рф
ДТП в Горно-Алтайске.
ДТП в Горно-Алтайске.
04.мвд.рф

Водитель автомобиля Toyota бросил машину на месте происшествия и скрылся. После этого в приемный покой республиканской больницы с полученными ушибами доставили водителя автомобиля Honda, госпитализация не потребовалась.

Полицейские установили владельца машины, однако личность водителя, совершившего ДТП, неизвестна. Возбуждено административное расследование.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость