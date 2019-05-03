На Алтае водитель устроил ДТП и убежал с места происшествия

Ночью 2 мая в Горно-Алтайске неустановленный водитель врезался в движущийся автомобиль и покинул место аварии. Водителя другой иномарки с полученными травмами увезли в больницу, сообщили в пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Авария произошла около 1:50 часов в Горно-Алтайске, в районе дома № 34 по проспекту Коммунистический. Водитель за рулем Toyota Vista при движении со стороны улицы Ленина в направлении улицы Б. Головина не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди автомобилем Honda Stepwgn, которым управлял 26-летний горожанин.

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Водитель автомобиля Toyota бросил машину на месте происшествия и скрылся. После этого в приемный покой республиканской больницы с полученными ушибами доставили водителя автомобиля Honda, госпитализация не потребовалась.

Полицейские установили владельца машины, однако личность водителя, совершившего ДТП, неизвестна. Возбуждено административное расследование.