На Алтае военные снова перекроют дорогу на Чуйском тракте

Затруднения в дорожной обстановке могут возникнуть:
- 28 июля с 22.10 до 01.10 на автодороге «Полковниково — Р-256 „Чуйский тракт“ — 257 км а/д Р-256 „Чуйский тракт“»;
- 29 июля с 14.45 до 17.45 на автодороге «257 км а/д Р-256 «Чуйский тракт — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — Контошино»;
- 30 июля с 21.50 до 00.50 на автодороге «Контошино — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — Полковниково».
Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и быть внимательными.