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Автоновости

На Алтае военные снова перекроют дорогу на Чуйском тракте

В Госавтоинспекции Алтайского края объявили об ограничении движения на некоторых участках Чуйского тракта. Военные колонны затруднят движение с 28 по 30 июля. Автомобилистов просят планировать свои поездки заранее.

Знак "Стоп".
Знак "Стоп".
CC0

Затруднения в дорожной обстановке могут возникнуть:

  • 28 июля с 22.10 до 01.10 на автодороге «Полковниково — Р-256 „Чуйский тракт“ — 257 км а/д Р-256 „Чуйский тракт“»;
  • 29 июля с 14.45 до 17.45 на автодороге «257 км а/д Р-256 «Чуйский тракт — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — Контошино»;
  • 30 июля с 21.50 до 00.50 на автодороге «Контошино — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — Полковниково».

Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и быть внимательными.

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