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Автоновости

На Алтае восьмилетний мальчик пострадал под колесами иномарки

35-летний житель села Шебалино вечером 3 декабря на Toyota Corona сбил восьмилетнего мальчика, рассказали в ГУ МВД по Республике Алтай. Ребенок госпитализирован с травмами.

ДТП в Шебалино.
ДТП в Шебалино.
04.мвд.рф

Полицейские установили, что мальчик перебегал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, перед близко движущимся транспортным средством.

Водитель автомобиля был трезвый.

По факту ДТП проводится проверка.

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