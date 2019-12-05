На Алтае восьмилетний мальчик пострадал под колесами иномарки

Полицейские установили, что мальчик перебегал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, перед близко движущимся транспортным средством.
Водитель автомобиля был трезвый.
По факту ДТП проводится проверка.
35-летний житель села Шебалино вечером 3 декабря на Toyota Corona сбил восьмилетнего мальчика, рассказали в ГУ МВД по Республике Алтай. Ребенок госпитализирован с травмами.
Полицейские установили, что мальчик перебегал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, перед близко движущимся транспортным средством.
Водитель автомобиля был трезвый.
По факту ДТП проводится проверка.
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