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Автоновости

На Алтае юноша сорвал злость на чужом авто

19-летний житель Горно-Алтайска поругался с друзьями в кафе и по пути домой сорвался на припаркованном Nissan March. Хозяин машины заявил в полицию, сообщили в республиканском главке МВД.

Автомобиль.
Автомобиль.
СС0

Мужчина рассказал, что приехав на работу, припарковал свой автомобиль у административного здания. Ночью он услышал звуки сигнализации и выглянул в окно. Неизвестный ему молодой человек пинал его машину. На требования прекратить хулиганить тот не отреагировал и убежал.

В итоге у хэтчбека повреждения двери, стекла и дефлектора.

Полицейские посмотрели запись с камеры видеонаблюдения. Подозреваемым оказался студент одного из учебных заведений Горно-Алтайска.

Его доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном и рассказал, что накануне с друзьями отдыхал в кафе, после чего поссорился с ними и направился домой. Проходя мимо парковки, студент решил выместить свои обиды на стоявшем автомобиле.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества».

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