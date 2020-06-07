На Алтае закатают убитый участок дороги на границе с Кемеровской областью

В строительном сезоне 2019 года дорожники отремонтировали там около 25 километров, в 2020 году специалисты Северо-Восточного и Юго-Восточного ДСУ начали мероприятия по обновлению еще более 10 километров.
Работы проводятся в Бийском и Целинном районах, отметили в министерстве транспорта Алтайского края.
Работы ведут по технологии холодного ресайклинга, которая позволяет укрепить основание дороги, перерабатывая старое покрытие с добавлением цемента.
Это существенно сэкономит средства и время, а также уменьшить количество сотрудников, задействованных при выполнении работ, при этом обеспечив устойчивость к образованию колейности и продлив срок эксплуатации объекта.
Потом дорожники обустроят нижний и верхний слои покрытия, укрепят обочины щебеночно-песчаной смесью, а также выполнят работы по обустройству автомобильной дороги и примыканий.
В ведомстве подчеркнули, что обновление связующей трассы с крупным сырьевым и перерабатывающим регионом является важным для экономической взаимосвязи нескольких субъектов.