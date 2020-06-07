На Алтае закатают убитый участок дороги на границе с Кемеровской областью

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные национальные дороги» в течение двух лет обновят более 35 километров трассы Бийск — Мартыново — Ельцовка — граница Кемеровской области. Автомобильный трафик по тому маршруты мог быть куда выше, если бы не отвратительное качество дорожного полотна.