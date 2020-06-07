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Автоновости

На Алтае закатают убитый участок дороги на границе с Кемеровской областью

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные национальные дороги» в течение двух лет обновят более 35 километров трассы Бийск — Мартыново — Ельцовка — граница Кемеровской области. Автомобильный трафик по тому маршруты мог быть куда выше, если бы не отвратительное качество дорожного полотна.

Ремонт дорог.
Ремонт дорог.
Фото: Михаил Хаустов

В строительном сезоне 2019 года дорожники отремонтировали там около 25 километров, в 2020 году специалисты Северо-Восточного и Юго-Восточного ДСУ начали мероприятия по обновлению еще более 10 километров.

Работы проводятся в Бийском и Целинном районах, отметили в министерстве транспорта Алтайского края.

Работы ведут по технологии холодного ресайклинга, которая позволяет укрепить основание дороги, перерабатывая старое покрытие с добавлением цемента.

Это существенно сэкономит средства и время, а также уменьшить количество сотрудников, задействованных при выполнении работ, при этом обеспечив устойчивость к образованию колейности и продлив срок эксплуатации объекта.

Ремонт алтайских дорог по нацпроекту.
Ремонт алтайских дорог по нацпроекту.
Анна Зайкова.

Потом дорожники обустроят нижний и верхний слои покрытия, укрепят обочины щебеночно-песчаной смесью, а также выполнят работы по обустройству автомобильной дороги и примыканий.

В ведомстве подчеркнули, что обновление связующей трассы с крупным сырьевым и перерабатывающим регионом является важным для экономической взаимосвязи нескольких субъектов.

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