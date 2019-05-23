На Алтае женщина на «Ниве» перевернулась после ДТП с коровой

Управлявшая внедорожником женщина получила травмы, ее доставили в Поспелихинскую ЦРБ. Полиция разбирается в деталях инцидента и уточняет материальный ущерб.
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21 мая на трассе Поспелиха — Курья у села Николаевка «Нива» с женщиной за рулем столкнулась с коровой. Животное погибло, а автомобиль опрокинулся и получил серьезные повреждения, передает поспелихинское издание «Новый путь».
Управлявшая внедорожником женщина получила травмы, ее доставили в Поспелихинскую ЦРБ. Полиция разбирается в деталях инцидента и уточняет материальный ущерб.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter