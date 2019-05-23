Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 мая 8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

На Алтае женщина на «Ниве» перевернулась после ДТП с коровой

21 мая на трассе Поспелиха — Курья у села Николаевка «Нива» с женщиной за рулем столкнулась с коровой. Животное погибло, а автомобиль опрокинулся и получил серьезные повреждения, передает поспелихинское издание «Новый путь».

Последствия ДТП с участием "Нивы" и коровы.
Последствия ДТП с участием "Нивы" и коровы.
pospeliha.ru

Управлявшая внедорожником женщина получила травмы, ее доставили в Поспелихинскую ЦРБ. Полиция разбирается в деталях инцидента и уточняет материальный ущерб.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость