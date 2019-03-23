На Алтае женщина за рулем Toyota сбила парня и девушку на пешеходном переходе

В Горно-Алтайске вечером 22 марта автомобиль сбил двух человек, пострадавших доставили в больницу, пишет ГУ МВД России по Республике Алтай.

ДТП произошло около 17:45 часов в районе дома № 60 на проспекте Коммунистическом. Жительница Майминского района управляла автомобилем Toyota Gaia и завершая проезд регулируемого перекрестка, сбила двух человек. Пострадавшие — 17-летняя девушка и 21-летний молодой человек. Они начали переходить проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пешеходов доставили в приемный покой Республиканской детской больницы. Госпитализация потребовалась 17-летней горожанке.

Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП.