На Алтай пришли метели. В ночь на 25 февраля улицы Барнаула будут чистить более 100 единиц спецтехники

Снег из краевой столицы будут вывозить комбинированные дорожные машины, тракторы, автосамосвалы, автогрейдеры, лаповые и фронтальные снегопогрузчики.
Сегодня планируется вывезли снег с дорог с проспектов Ленина, Калинина, участков улиц Молодежной, Димитрова, Брестской, Путиловской, 8 Марта, Белинского, Солнечная Поляна, Взлетной, Ускова, Телефонной, В. Кащеевой, Гущина, Змеиногорского тракта.
Тем временем из-за ухудшающейся погоды и надвигающейся метели ГУ МЧС по Алтайскому краю призывает автовладельцев воздержаться от дальних поездок.
Как сообщают подписчики сообщества Barnaul 22 на трассе Барнаул-Бийск уже значительно ухудшилась видимость.