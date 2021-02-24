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24 февраля
Автоновости

На Алтай пришли метели. В ночь на 25 февраля улицы Барнаула будут чистить более 100 единиц спецтехники

Ночью с 24 на 25 февраля «Автодорстрой» планирует задействовать 127 единиц снегоуборочной техники, из них 33 — наемные, сообщается на сайте города.

Снегоуборочная техника.
Снегоуборочная техника.
mintrans22.ru

Снег из краевой столицы будут вывозить комбинированные дорожные машины, тракторы, автосамосвалы, автогрейдеры, лаповые и фронтальные снегопогрузчики.

Сегодня планируется вывезли снег с дорог с проспектов Ленина, Калинина, участков улиц Молодежной, Димитрова, Брестской, Путиловской, 8 Марта, Белинского, Солнечная Поляна, Взлетной, Ускова, Телефонной, В. Кащеевой, Гущина, Змеиногорского тракта.

В Алтайский край поступили 118 новых единиц снегоуборочной техники.
В Алтайский край поступили 118 новых единиц снегоуборочной техники.
barnaul.org

Тем временем из-за ухудшающейся погоды и надвигающейся метели ГУ МЧС по Алтайскому краю призывает автовладельцев воздержаться от дальних поездок.

На трассе Барнаул-Бийск из-за метели ухудшилась видимость.
На трассе Барнаул-Бийск из-за метели ухудшилась видимость.
Barnaul 22.

Как сообщают подписчики сообщества Barnaul 22 на трассе Барнаул-Бийск уже значительно ухудшилась видимость.

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