На алтайских АЗС «Лукойл» стали по-новому начислять бонусы и дарят бесплатные купоны в Fit Service

На АЗС под брендом «Лукойл» компании «Горно-Алтайск Нефтепродукт» поменялись условия бонусной программы. Они стали проще и интереснее для автомобилистов. Теперь 1 бонус равен 1 рублю. Помимо этого, клиенты заправочной сети получают купоны на бесплатную диагностику автомобиля в сервисах федеральной сети Fit Service.

Новая система: бонус приравняли к рублю

Программа лояльности у «Лукойла» работает так: за каждый литр топлива на карту начисляют определенное количество бонусов. Сколько именно, зависит от статуса карты. Их три. Статус определяется тем, сколько топлива вы заправляли в прошлом месяце.

«Базовый» ( до 5 000 руб. в месяц) — 0,5 бонуса;

до 5 000 руб. в месяц) — 0,5 бонуса; «Премиум» ( от 5 001 до 10 000 руб. в месяц) — 0,75 бонуса;

от 5 001 до 10 000 руб. в месяц) — 0,75 бонуса; «Люкс» ( от 10 001 руб. в месяц) — 1 бонус.

После того как клиент приобретает бонусную карту, ей присваивается статус «Базовый». Баллы начисляют за покупку не только топлива, но и сопутствующих товаров, за исключением сигарет. За каждые 50 потраченных рублей в магазине при АЗС клиент получает 1,5 бонусных балла вне зависимости от статуса карты.

АЗС под брендом «Лукойл» компании «Горно-Алтайск Нефтепродукт». Анна Зайкова.

На карте можно накопить до 15 тыс. бонусов. Но тратить их, конечно, приятнее: бонусами можно оплатить до 100% стоимости товаров. Например, взять бесплатный кофе и свежую выпечку. Или просто получить скидку при заправке.

Бонусы не начисляются при покупке сопутствующих товаров и услуг и при покупке нефтепродуктов на сумму свыше 50 000 рублей.

Все накопленные баллы отражаются на счете карты. Их количество можно узнать в личном кабинете на сайте online.kdsclub.ru или у оператора на АЗС. Кроме того, число зачисленных бонусов и остаток указываются в чеке.

Важно, что карты и бонусная система «Лукойла» действуют не только на заправках Алтайского края и Республики Алтай, но также на заправках Кемеровской области. Так что, находясь на отдыхе, можно продолжать копить баллы и тратить их на топливо (Евро-92, Евро-95, ЭКТО Sport-98, Экто-100, сжиженный углеводородный газ, дизельное топливо ЕВРО и ЭКТО), а также покупки в магазине.

АЗС под брендом «Лукойл» компании «Горно-Алтайск Нефтепродукт». Анна Зайкова.

Как получить бесплатную диагностику и шиномонтаж

До конца мая «Лукойл» проводит акцию с федеральной сетью автосервисов Fit Service.

Чтобы получить купон на бесплатную проверку авто, нужно заправить не меньше 25 литров бензина АИ-95, -98, -100 или дизельного топлива.

Специалисты Fit Service продиагностируют состояние ходовой части, основных узлов подвески, навесных ремней, проверят уровни жидкостей, состояние осветительных приборов и аккумулятора.

Получить купоны можно на 18 АЗС компании «Горно-Алтайск Нефтепродукт» под брендом «Лукойл» в Барнауле, Бийске, Новоалтайске, Белокурихе, а также в Бийском и Первомайском районах. Полный список адресов участвующих в акции АЗС смотрите здесь.

Отдельный подарок от Fit Service

До 31 мая при замене масла в двигателе или коробке передач специалисты автосервиса бесплатно сделают шиномонтаж. Для этого нужно купить масло на замену в самом Fit Service. Шиномонтаж можно получить позже, но пока не истечет срок действия акции — и только в том сервисе, где меняли масло. Не суммируется с другими акциями и спецпредложениями.

Подробности акции узнавайте у операторов АЗС «Лукойл» компании «Горно-Алтайск Нефтепродукт». Акция действительна до 31.05.2019 г.

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