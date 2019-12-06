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6 декабря 2°C

На алтайских дорогах ввели ограничения из-за оттепели

В Алтайском крае ввели ограничения движения пассажирского транспорта на нескольких дорогах. Это связано с высоким риском ДТП из-за потепления, предупредили в краевом министерстве транспорта.

Снегоуборочная техника.
Снегоуборочная техника.
mintrans22.ru

Ограничения ввели на автодорогах:

  • Бийск — Усятское — Соусканиха с км 2+000 по 43+000,
  • Бийск — Карабинка — гр. Республики Алтай с км 0+000 по 61+00,
  • Бийск — Лесное — Амурское с км 0+000 по 13+000.

Дорожные службы работают в режиме повышенной готовности в круглосуточном режиме. Наготове 300 единиц техники.

Всех участников дорожного движения просят быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. По возможности отказаться от дальних поездок.

Телефоны диспетчерских служб:

  • дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 36−31−69, 8−800−222−3169;
  • дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63−14−59;
  • дежурный службы МЧС: (3852) 20−26−10;
  • дежурный УГИБДД: (3852) 39−35−86.
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