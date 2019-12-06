На алтайских дорогах ввели ограничения из-за оттепели

Ограничения ввели на автодорогах:
- Бийск — Усятское — Соусканиха с км 2+000 по 43+000,
- Бийск — Карабинка — гр. Республики Алтай с км 0+000 по 61+00,
- Бийск — Лесное — Амурское с км 0+000 по 13+000.
Дорожные службы работают в режиме повышенной готовности в круглосуточном режиме. Наготове 300 единиц техники.
Всех участников дорожного движения просят быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. По возможности отказаться от дальних поездок.
Телефоны диспетчерских служб:
- дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 36−31−69, 8−800−222−3169;
- дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63−14−59;
- дежурный службы МЧС: (3852) 20−26−10;
- дежурный УГИБДД: (3852) 39−35−86.