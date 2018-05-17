На алтайских трассах ограничат движение автомобилей из-за военных учений

17 и 18 мая на нескольких трассах Алтайского края ограничат движение из-за проведения военных учений, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
- 17 мая с 21:40 до 00:40 на автодороге "(н.п. Рассказиха) – а/д Рассказиха – Фирсово – н.п. Лесной";
- 18 мая с 05:40 до 08:40 на автодороге "(н.п. Косиха) – а/д Косиха – Р-256".
Госавтоинспекция просит с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
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