В Барнауле пьяный мужчина на Volkswagen протаранил машину ГИБДД и решил скрыться

В Барнауле пьяный мужчина на Volkswagen протаранил машину ГИБДД и устроил погоню. Фото : ГУ МВД по Алтайскому краю. В Барнауле пьяный мужчина на Volkswagen протаранил машину ГИБДД и устроил погоню. Фото : ГУ МВД по Алтайскому краю. В Барнауле пьяный мужчина на Volkswagen протаранил машину ГИБДД и устроил погоню. Фото : ГУ МВД по Алтайскому краю.

Автомобиль Volkswagen въехал в припаркованную патрульную машину ГИБДД на улице Володарского около 2 часов ночи. После этого водитель иномарки уехал.

Вскоре в районе Павловского тракта один из нарядов полиции заметил автомобиль с повреждениями на передней части, подходящий по ориентировке. На требования об остановке водитель не реагировал. Он попытался уехать от полицейских, нарушая ПДД. Однако скрыться автомобилисту не удалось, его задержали.

Иномаркой управлял 32-летний мужчина. При проверке документов выяснилось, что он пьян. Водитель отказался от прохождения освидетельствования. Против мужчины составили несколько административных материалов.

Напомним, в Барнауле ночью 15 мая при столкновении с Toyota пострадал мотоциклист.

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