В Рубцовске ночью 11 мая подростки врезались в столб, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Рубцовск".
Очевидцы: в алтайском городе пьяные подростки на Mazda снесли столб. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.
Очевидцы: в алтайском городе пьяные подростки на Mazda снесли столб. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.
Очевидцы: в алтайском городе пьяные подростки на Mazda снесли столб. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.
Свидетели ДТП рассказали, что подростки выпивали, пока родителей не было дома. Приятели сели в автомобиль Mazda и решили прокатиться. Недалеко от дома они врезались в столб. О пострадавших не сообщается.
На снимках с места аварии видно, что от удара столб упал. Mazda получила серьезные повреждения: у легковушки смяло переднюю часть.
Напомним, 12 мая в Бийске трамвай подмял автомобиль.
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