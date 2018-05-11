В Барнауле вечером 10 мая автомобиль Mazda Demio чуть не упал в реку в районе Булыгино, пишут очевидцы в группе "Барнаул 22".
В Барнауле автомобиль Mazda чуть не слетел с дамбы в реку. Фото : Артём Шипулин в vk.com/barneos22.
В Барнауле автомобиль Mazda чуть не слетел с дамбы в реку. Фото : Артём Шипулин в vk.com/barneos22.
В Барнауле автомобиль Mazda чуть не слетел с дамбы в реку. Фото : Артём Шипулин в vk.com/barneos22.
На снимках с места ЧП видно, что передняя часть автомобиля Mazda повисла над землей. О пострадавших не сообщается.
В пресс-службе ГИБДД Барнаула altapress.ru рассказали, что к ним не поступала информация об этом ДТП.
Напомним, в апреле четыре девушки на Renault упали в реку в Новосибирской области.
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