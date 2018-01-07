На Алтае иномарка упала с обрыва в Катунь

Поздно ночью 5 января 36-летняя жительница Чемала на автомобиле Lifan X50, не справилась с управлением и машина упала более чем с 20-метрового обрыва на лед реки Катунь. Об этом сообщают "Новости Горного Алтая".
На Алтае машина упала на лед Катуни. Фото : Новости Горного Алтая.
На Алтае машина упала на лед Катуни. Фото : Новости Горного Алтая.
На Алтае машина упала на лед Катуни. Фото : Новости Горного Алтая.
На Алтае машина упала на лед Катуни. Фото : Новости Горного Алтая.
На Алтае машина упала на лед Катуни. Фото : Новости Горного Алтая.
На Алтае машина упала на лед Катуни. Фото : Новости Горного Алтая.
По данным издания, женщина получила закрытый перелом руки и, видимо, потеряла сознание после падения. Из-за этого она обморозила руки и стопы. Машину утром заметили местные жители и достали её с помощью лебедки.
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