На алтайской трассе опрокинулась машина, погиб подросток

По предварительным данным, 20-летний житель Улаганского района, у которого не было водительских прав, ехал со стороны с. Балыктуюль в направлении с. Коо. Он не справился с управлением, машина съехала с дороги и опрокинулась.

Один из пассажиров, 16-летний местный житель, скончался до приезда "скорой". Водителя и пятерых пассажиров доставили в больницу, четверых из них госпитализировали.

Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.

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