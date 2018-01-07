На алтайской трассе опрокинулась машина, погиб подросток

Рано утром 6 января в Улаганском районе, на 67 километре трассы "Балыктуюль-Балыкча", опрокинулся ВАЗ-2121. В результате погиб 16-летний парень, еще 6 человек получили травмы, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
По предварительным данным, 20-летний житель Улаганского района, у которого не было водительских прав, ехал со стороны с. Балыктуюль в направлении с. Коо. Он не справился с управлением, машина съехала с дороги и опрокинулась.
Один из пассажиров, 16-летний местный житель, скончался до приезда "скорой". Водителя и пятерых пассажиров доставили в больницу, четверых из них госпитализировали.
Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.
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