В Барнауле столкнулись пассажирский автобус и трамвай, пострадали две женщины.

В Барнауле 5 января столкнулись трамвай и автобус, пострадали две пассажирки, сообщают в пресс-службе барнаульской ГИБДД.
Авария произошла в 16:25 на пересечении улиц Юрина и Малахова. Автобус "Богдан" под управлением 31-летнего водителя столкнулся с трамваем под управлением 38-летнего мужчины.
В результате ДТП травмы получили две женщины-пассажирки автобуса. Одной из них — 67, а другой — 25 лет. Медики оказали им помощь.
На снимках с места ДТП видно, что у автобуса повреждена передняя часть, разбито лобовое стекло и смят капот.
Полицейские проводят проверку.
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