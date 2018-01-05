В Барнауле столкнулись пассажирский автобус и трамвай, пострадали две женщины.

Авария произошла в 16:25 на пересечении улиц Юрина и Малахова. Автобус "Богдан" под управлением 31-летнего водителя столкнулся с трамваем под управлением 38-летнего мужчины.

В результате ДТП травмы получили две женщины-пассажирки автобуса. Одной из них — 67, а другой — 25 лет. Медики оказали им помощь.

На снимках с места ДТП видно, что у автобуса повреждена передняя часть, разбито лобовое стекло и смят капот.

Полицейские проводят проверку.

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