В Барнауле после жесткого столкновения иномарок одна из машин влетела в ограждение. Фото : Андрей Чертовских в vk.com/barneos22. В Барнауле после жесткого столкновения иномарок одна из машин влетела в ограждение. Фото : Андрей Чертовских в vk.com/barneos22. В Барнауле после жесткого столкновения иномарок одна из машин влетела в ограждение. Фото : Андрей Чертовских в vk.com/barneos22.

Свидетели аварии рассказали, что она произошла на улице Малахова, недалеко от Янтарного рынка. По словам очевидцев, одна из машин ехала на красный сигнал светофора, а другая на зеленый, поэтому и произошло столкновения.

На снимках с места аварии видно, что автомобили получили серьезные повреждения. У одной из иномарок сильно смят капот.

О пострадавших не сообщается, на место выезжали медики. Официальной информации от ГИБДД пока не поступало.

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