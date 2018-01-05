Автоновости

В Барнауле после жесткого столкновения иномарок одна из машин влетела в ограждение

Вчера, 14:17.
Автоновости

В Барнауле днем 5 января столкнулись иномарки, одна из них влетела в ограждение, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22"

Свидетели аварии рассказали, что она произошла на улице Малахова, недалеко от Янтарного рынка. По словам очевидцев, одна из машин ехала на красный сигнал светофора, а другая на зеленый, поэтому и произошло столкновения.

На снимках с места аварии видно, что автомобили получили серьезные повреждения. У одной из иномарок сильно смят капот.

О пострадавших не сообщается, на место выезжали медики. Официальной информации от ГИБДД пока не поступало.

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