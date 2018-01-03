В полиции рассказали подробности аварии автобуса и бензовоза в центре Барнаула

ДТП на проспекте Ленина. 3 января 2018 года. Фото : Анастасия Королева vk.com/barneos22. ДТП на проспекте Ленина. 3 января 2018 года. Фото : Евгений Шаперин vk.com/barneos22. ДТП на проспекте Ленина. 3 января 2018 года. Фото : Евгений Шаперин vk.com/barneos22. ДТП на проспекте Ленина. 3 января 2018 года. Фото : Вадим Киселев vk.com/barneos22. ДТП на проспекте Ленина. 3 января 2018 года. Фото : Вадим Киселев vk.com/barneos22. ДТП на проспекте Ленина. 3 января 2018 года. Фото : Максим Кокоткин vk.com/barneos22. ДТП на проспекте Ленина. 3 января 2018 года. Фото : Денис Волобуев vk.com/barneos22. ДТП на проспекте Ленина. 3 января 2018 года. Фото : Максим Кокоткин vk.com/barneos22. ДТП на проспекте Ленина. 3 января 2018 года. Фото : Денис Волобуев vk.com/barneos22.

По данным ГАИ, ДТП случилось в 13:55 в районе здания №30 по проспекту Ленина, то есть, между краевым управлением ФСБ и Барнаульским юридическим институтом.

Как установили прибывшие на место происшествия инспекторы ГИБДД, управлявший автобусом Mercedes водитель при включении разрешающего сигнала светофора не уступил дорогу КамАЗу-бензовозу, который завершал движение через перекресток с улицей Партизанской.

В результате столкновения грузовик врезался в движущийся по встречной полосе по Партизанской автомобиль Honda Civic.

В аварии телесные травмы получил водитель и два пассажира автобуса. Их увезли в краевую больницу скорой помощи. Пострадавшим помогли медики, но не госпитализировали.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.