В полиции рассказали подробности аварии автобуса и бензовоза в центре Барнаула

3 января на проспекте Ленина в Барнауле произошло ДТП в которое попали пассажирский автобус маршрута № 55, автоцистерна-бензовоз и легковой автомобиль. В городском отделе ГИБДД сообщили подробности аварии.
По данным ГАИ, ДТП случилось в 13:55 в районе здания №30 по проспекту Ленина, то есть, между краевым управлением ФСБ и Барнаульским юридическим институтом.
Как установили прибывшие на место происшествия инспекторы ГИБДД, управлявший автобусом Mercedes водитель при включении разрешающего сигнала светофора не уступил дорогу КамАЗу-бензовозу, который завершал движение через перекресток с улицей Партизанской.
В результате столкновения грузовик врезался в движущийся по встречной полосе по Партизанской автомобиль Honda Civic.
В аварии телесные травмы получил водитель и два пассажира автобуса. Их увезли в краевую больницу скорой помощи. Пострадавшим помогли медики, но не госпитализировали.
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