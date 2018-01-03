В центре Барнаула пассажирский автобус врезался в автоцистерну

3 января в Барнауле на пересечении проспекта Ленина и улицы Партизанской произошло ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса маршрута № 55, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22.
ДТП на проспекте Ленина. 3 января 2018 года. Фото : Анастасия Королева vk.com/barneos22.
ДТП на проспекте Ленина. 3 января 2018 года. Фото : Евгений Шаперин vk.com/barneos22.
ДТП на проспекте Ленина. 3 января 2018 года. Фото : Евгений Шаперин vk.com/barneos22.
ДТП случилось возле Барнаульского юридического института. Автобус врезался в поворачивавшую с проспекта автоцистерну. Последнюю от удара развернуло. Судя по снимкам очевидцев, с грузовиком также столкнулся и легковой автомобиль.
По данным свидетелей ДТП, в аварии пострадали три человека: водитель автобуса и два пассажира. Их доставили в больницу.
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