В центре Барнаула пассажирский автобус врезался в автоцистерну

ДТП на проспекте Ленина. 3 января 2018 года. Фото : Анастасия Королева vk.com/barneos22. ДТП на проспекте Ленина. 3 января 2018 года. Фото : Евгений Шаперин vk.com/barneos22. ДТП на проспекте Ленина. 3 января 2018 года. Фото : Евгений Шаперин vk.com/barneos22.

ДТП случилось возле Барнаульского юридического института. Автобус врезался в поворачивавшую с проспекта автоцистерну. Последнюю от удара развернуло. Судя по снимкам очевидцев, с грузовиком также столкнулся и легковой автомобиль.

По данным свидетелей ДТП, в аварии пострадали три человека: водитель автобуса и два пассажира. Их доставили в больницу.

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