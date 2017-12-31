Барнаульского лихача на BMW X5 выпустили из колонии

23-летнего Алексея Бикташева, который в апреле устроил смертельное ДТП на проспекте Ленина, выпустили из колонии. Об этом сообщает региональное УФСИН. В учреждение поступили документы с решением суда, и мужчину освободили еще 29 декабря.
Алексея Бикташева приговорили к шести годам лишения свободы в колонии-поселении. Его также обязали выплатить семьям погибших в общей сложности 2,5 млн рублей. В конце декабря помощник председателя Алтайского краевого суда Оксана Головина сообщила, что Бикташева решили освободить от наказания в связи с онкологией.
В интернете уже появилась петиция с требованием отменить решение суда. Ее подписали уже более двух тысяч человек.
Altapress.ru писал, что ДТП произошло в 7 утра 29 апреля на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежной. Водитель BMW X5 на большой скорости проехал на красный свет и протаранил Lada Largus, а также сбил 26-летнюю девушку, которая шла по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате девушка и 62-летний водитель "Лады" скончались от полученных травм. Сам виновник не получил значительных повреждений и самостоятельно выбрался из покореженного авто.
Как ранее сообщал altapress.ru, уровень алкоголя в крови водителя BMW X5 составил 0,879 мг/л. Это в 2,5 раза выше допустимой нормы, которая составляет 0,35 мг/л. Известно, что мужчина в период с 2014 по 2017 годы 34 раза привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения.
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