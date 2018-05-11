На Алтае женщина сбила 7-летнего мальчика, который перебегал дорогу.

В Горно-Алтайске 10 мая женщина на Toyota сбила ребенка. Мальчика увезли в больницу, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
ДТП произошло около 12 часов на Коммунистическом проспекте. Автомобиль Toyota Corolla под управлением 26-летней женщины сбил 7-летнего мальчика. Ребенок перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП мальчика с полученными ушибами доставили в больницу. Госпитализация не потребовалась.
Тестирование водителя на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат. Полицейские проводят проверку.
Напомним, недавно в Барнауле пьяная женщина сбила пенсионера и врезалась в торговый павильон.
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