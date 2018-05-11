Автоновости

На Алтае женщина сбила 7-летнего мальчика, который перебегал дорогу

Сегодня, 09:44.
Автоновости

В Горно-Алтайске 10 мая женщина на Toyota сбила ребенка. Мальчика увезли в больницу, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.

На Алтае женщина сбила 7-летнего мальчика, который перебегал дорогу.
На Алтае женщина сбила 7-летнего мальчика, который перебегал дорогу. Фото : ГУ МВД по Республике Алтай.

ДТП произошло около 12 часов на Коммунистическом проспекте. Автомобиль Toyota Corolla под управлением 26-летней женщины сбил 7-летнего мальчика. Ребенок перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП мальчика с полученными ушибами доставили в больницу. Госпитализация не потребовалась.

Тестирование водителя на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат. Полицейские проводят проверку.

Напомним, недавно в Барнауле пьяная женщина сбила пенсионера и врезалась в торговый павильон.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
© 2001-2018 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus