На Алтае женщина сбила 7-летнего мальчика, который перебегал дорогу.

ДТП произошло около 12 часов на Коммунистическом проспекте. Автомобиль Toyota Corolla под управлением 26-летней женщины сбил 7-летнего мальчика. Ребенок перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП мальчика с полученными ушибами доставили в больницу. Госпитализация не потребовалась.

Тестирование водителя на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат. Полицейские проводят проверку.

Напомним, недавно в Барнауле пьяная женщина сбила пенсионера и врезалась в торговый павильон.

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