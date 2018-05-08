В Барнауле пьяная женщина сбила пенсионера и врезалась в торговый павильон

В Барнауле днем 8 мая автомобиль Honda Insight сбил пенсионера. Мужчину увезли в больницу, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Авария произошла на улице Чеглецова. По предварительной информации, автомобиль Honda Insight под управлением 43-летней женщины выехал на полосу встречного движения. Там машина врезалась в стоящий автомобиль.
После этого Honda Insight продолжила движение по тротуару. Автомобиль сбил 70-летнего пенсионера и врезался в торговый павильон.
Пострадавшего пешехода с травмами различной степени тяжести госпитализировали.
Выяснилось, что женщина-водитель была пьяна. Она отказалась от прохождения медицинского освидетельствования. Полицейские проводят проверку.
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