В Барнауле пьяная женщина сбила пенсионера и врезалась в торговый павильон

Авария произошла на улице Чеглецова. По предварительной информации, автомобиль Honda Insight под управлением 43-летней женщины выехал на полосу встречного движения. Там машина врезалась в стоящий автомобиль.

После этого Honda Insight продолжила движение по тротуару. Автомобиль сбил 70-летнего пенсионера и врезался в торговый павильон.

Пострадавшего пешехода с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

Выяснилось, что женщина-водитель была пьяна. Она отказалась от прохождения медицинского освидетельствования. Полицейские проводят проверку.

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