Очевидцы: в Барнауле ребенок после наезда автомобиля ушел с места ДТП

Инцидент произошел в 7:55. Водитель 1945 года рождения на автомобиле Renault SR наехал на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

По словам очевидцев, пострадавшим был школьник. "Несколько метров ребенок проехал на капоте. Получил ли ребенок какие-то травмы, неизвестно, так как он убежал с места ДТП, предположительно в школу", пишут в сообществе "Инцидент Барнаул". О пострадавшем информации у ГИБДД Барнаула нет.

Водитель вызвал сотрудников ДПС и остался на месте происшествия. Полицейские проводят проверку.

Напомним, 23 апреля в Барнауле на Малахова, 48 столкнулись Renault Logan и Opel Astra. В аварии пострадал водитель Opel 1986 года рождения.