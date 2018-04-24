В Барнауле в ДТП на малаховском кольце пострадал водитель Opel Astra

В Барнауле столкнулись Opel и Renault. Фото: "Инцидент Барнаул" vk.com/incident_brn. В Барнауле столкнулись Opel и Renault. Фото: "Инцидент Барнаул" vk.com/incident_brn. В Барнауле столкнулись Opel и Renault. Фото: "Инцидент Барнаул" vk.com/incident_brn.

Инцидент произошел в 19.50. Водитель 1984 года рождения за рулем Renault Logan столкнулся с автомобилем Opel Astra. В аварии пострадал водитель Opel 1986 года рождения. Ему оказали медицинскую помощь в Городской больнице №1, госпитализация не потребовалась.

Сотрудники полиции проводят проверку.

Напомним, 20 апреля днем в Барнауле перевернулся автомобиль. Свидетели аварии пишут, что она произошла на пересечении улиц Глушкова и Беляева. По их словам, водитель остался жив.