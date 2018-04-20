В Барнауле автомобиль перевернулся на крышу

В Барнауле днем 20 апреля перевернулся автомобиль, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
Перевернулся автомобиль 20 апреля. Фото : Сергей Сапунов в vk.com/barneos22.
Перевернулся автомобиль 20 апреля. Фото : Сергей Будюкин в vk.com/barneos22.
Перевернулся автомобиль 20 апреля. Фото : Сергей Сапунов в vk.com/barneos22.
Свидетели аварии пишут, что она произошла на пересечении улиц Глушкова и Беляева. По их словам, водитель остался жив.
На снимках с места ДТП видно, что автомобиль получил серьезные повреждения. Машину сильно смяло.
В пресс-службе ГИБДД Барнаула altapress.ru рассказали, что на месте ДТП работают их сотрудники. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, на Алтае 18 апреля опрокинулся автомобиль Toyota. Водителю понадобилась помощь медиков.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.