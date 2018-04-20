В Барнауле автомобиль перевернулся на крышу

Перевернулся автомобиль 20 апреля. Фото : Сергей Сапунов в vk.com/barneos22. Перевернулся автомобиль 20 апреля. Фото : Сергей Будюкин в vk.com/barneos22. Перевернулся автомобиль 20 апреля. Фото : Сергей Сапунов в vk.com/barneos22.

Свидетели аварии пишут, что она произошла на пересечении улиц Глушкова и Беляева. По их словам, водитель остался жив.

На снимках с места ДТП видно, что автомобиль получил серьезные повреждения. Машину сильно смяло.

В пресс-службе ГИБДД Барнаула altapress.ru рассказали, что на месте ДТП работают их сотрудники. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, на Алтае 18 апреля опрокинулся автомобиль Toyota. Водителю понадобилась помощь медиков.

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