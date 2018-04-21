В интернете появилось видео, как в Барнауле автомобиль перевернулся на крышу

В интернете появилось видео о том, как в Барнауле днем 20 апреля перевернулся автомобиль. Авария произошла на пересечении улиц Глушкова и Беляева. По словам очевидцев, водитель остался жив.

Автомобиль получил серьезные повреждения. Машину сильно смяло. Канал Barnaul 22 опубликовал видео с места ДТП.