Очевидцы: в Барнауле бетономешалка сбила пешехода

По данным свидетелей происшествия, человек переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пытаясь уйти от столкновения, автомобиль задел его. При этом человек вышел на "зебру", не убедившись в безопасности маневра.

Очевидцы утверждают, что пешеход жив и не получил серьезных травм. В ГИБДД Барнаула информации об этом происшествии нет.