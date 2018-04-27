Очевидцы: в Барнауле бетономешалка сбила пешехода

27 апреля, на ул. Попова в районе ЗСВ автомобиль с бетономешалкой сбил пешехода. Об этом сообщают очевидцы в Barnaul22.
По данным свидетелей происшествия, человек переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пытаясь уйти от столкновения, автомобиль задел его. При этом человек вышел на "зебру", не убедившись в безопасности маневра.
Очевидцы утверждают, что пешеход жив и не получил серьезных травм. В ГИБДД Барнаула информации об этом происшествии нет.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.