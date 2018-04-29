В Барнауле напротив "Мерседес-центра" насмерть сбили девушку

По сообщениям участников сообщества Barnaul 22 поздно вечером 28 апреля на Павловском тракте напротив "Мерседес-центра" в Барнауле водитель автомобиля Subaru Legacy сбил пешехода. По словам очевидцев, 21-летняя девушка погибла.
Девушка скорее всего переходила Павловский тракт от "Мерседес-Центра" в сторону домов, предполагают подписчики паблика. Ширина проезжей части там достаточно большая, и пешеходы не всегда успевают закончить переход на зеленый. По фото видно траекторию движения автомобиля после столкновения.
Официальной информации пока нет.
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