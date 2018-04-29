В Барнауле напротив "Мерседес-центра" насмерть сбили девушку

Девушка скорее всего переходила Павловский тракт от "Мерседес-Центра" в сторону домов, предполагают подписчики паблика. Ширина проезжей части там достаточно большая, и пешеходы не всегда успевают закончить переход на зеленый. По фото видно траекторию движения автомобиля после столкновения.

Официальной информации пока нет.