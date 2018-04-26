В Барнауле девушка на белой машине сбила пенсионера и сбежала с места ДТП

В Барнауле полиция разыскивает водителя белого хэтчбека с "левым" рулем. Эта иномарка вечером, 24 апреля, сбила 60-летнего мужчину и скрылась с места происшествия.
Авария произошла около 17:50, на пересечении малого Павловского тракта с улицей Попова. Машина уехала по улице Попова в сторону Взлетной. Предположительно за рулем автомобиля была девушка.
ГИБДД города просит откликнуться свидетелей этого ДТП по телефонам: (3852) 393-605, 393-554.
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