В Барнауле девушка на белой машине сбила пенсионера и сбежала с места ДТП

Авария произошла около 17:50, на пересечении малого Павловского тракта с улицей Попова. Машина уехала по улице Попова в сторону Взлетной. Предположительно за рулем автомобиля была девушка.



ГИБДД города просит откликнуться свидетелей этого ДТП по телефонам: (3852) 393-605, 393-554.

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