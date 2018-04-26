Автоновости

В Барнауле образовалась двухкилометровая пробка из-за столкновения автомобилей

Сегодня, 08:06.
Автоновости

Утром, 26 апреля, в Барнауле на улице Кутузова столкнулись два автомобиля, сообщают очевидцы в группе "Барнаул22". Из-за этого образовалась двухкилометровая пробка.

ДТП в Барнауле на ул. Кутузова.
ДТП в Барнауле на ул. Кутузова. Фото : Кирилл Бредихин, "Барнаул22".

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", на улице Кутузова от шоссе Ленточный бор до Ангарского проезда автомобилисты движутся со скоростью 7-10 км/ч.

В аварии пострадали два автомобиля, один из которых — такси. Обстоятельства ДТП выясняются.

Пробки в Барнауле 26 апреля.
Пробки в Барнауле 26 апреля.

Движение затруднено также на Павловском тракте — от улицы Малахова до ул. Целинной, на пр. Ленина — от ул. Северо-Западной до ул. Кулагина, а также на пр. Строителей и ул. Матросова: здесь наблюдаются километровые пробки.

Напомним, 25 апреля из-за ДТП на пр. Строителей образовалась километровая пробка.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Новости партнеров
© 2001-2018 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus