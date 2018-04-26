В Барнауле образовалась двухкилометровая пробка из-за столкновения автомобилей

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", на улице Кутузова от шоссе Ленточный бор до Ангарского проезда автомобилисты движутся со скоростью 7-10 км/ч.

В аварии пострадали два автомобиля, один из которых — такси. Обстоятельства ДТП выясняются.

Движение затруднено также на Павловском тракте — от улицы Малахова до ул. Целинной, на пр. Ленина — от ул. Северо-Западной до ул. Кулагина, а также на пр. Строителей и ул. Матросова: здесь наблюдаются километровые пробки.

Напомним, 25 апреля из-за ДТП на пр. Строителей образовалась километровая пробка.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.