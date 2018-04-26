В Барнауле образовалась двухкилометровая пробка из-за столкновения автомобилей

Утром, 26 апреля, в Барнауле на улице Кутузова столкнулись два автомобиля, сообщают очевидцы в группе "Барнаул22". Из-за этого образовалась двухкилометровая пробка.
По данным сервиса "Яндекс. Пробки", на улице Кутузова от шоссе Ленточный бор до Ангарского проезда автомобилисты движутся со скоростью 7-10 км/ч.
В аварии пострадали два автомобиля, один из которых — такси. Обстоятельства ДТП выясняются.
Движение затруднено также на Павловском тракте — от улицы Малахова до ул. Целинной, на пр. Ленина — от ул. Северо-Западной до ул. Кулагина, а также на пр. Строителей и ул. Матросова: здесь наблюдаются километровые пробки.
Напомним, 25 апреля из-за ДТП на пр. Строителей образовалась километровая пробка.
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