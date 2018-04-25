В центре Барнаула на трех проспектах из-за ДТП образовалась пробка

Утром, 25 апреля, в Барнауле на пр. Строителей около кинотеатра "Мир" произошло ДТП, сообщают в сообществе "Барнаул22". Из-за этого образовалась километровая пробка, движение затруднено на трех проспектах.
По данным сервиса "Яндекс.Пробки", автомобили на участке ТРЦ "Галактика" до остановки КДМ движутся со скоростью 7 км/ч. Также движение затруднено на пр. Красноармейском и пр. Социалистическом.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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