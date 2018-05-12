В алтайском городе трамвай подмял автомобиль

В Бийске днем 12 мая произошло ДТП с участием трамвая и легковушки, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Бийск".
В алтайском городе трамвай смял автомобиль. Фото : Юрий Ватолин в vk.com/incident_22.
В алтайском городе трамвай смял автомобиль. Фото : Алена Дьяконова в vk.com/incident_22.
На снимках с места аварии видно, что трамвай подмял автомобиль. Машина получила повреждения. О пострадавших не сообщается.
По словам очевидцев, за рулем легковушки была девушка. Она сказала, что не заметила трамвай.
Напомним, недавно в центре Барнаула с рельсов сошел трамвай.
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