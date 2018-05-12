В алтайском городе трамвай подмял автомобиль

В алтайском городе трамвай смял автомобиль. Фото : Юрий Ватолин в vk.com/incident_22. В алтайском городе трамвай смял автомобиль. Фото : Алена Дьяконова в vk.com/incident_22.

На снимках с места аварии видно, что трамвай подмял автомобиль. Машина получила повреждения. О пострадавших не сообщается.

По словам очевидцев, за рулем легковушки была девушка. Она сказала, что не заметила трамвай.

Напомним, недавно в центре Барнаула с рельсов сошел трамвай.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.