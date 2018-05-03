В Барнауле днем 3 мая с рельсов сошел трамвай. Движение электротранспорта было парализовано, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
В центре Барнаула трамвай сошел с рельсов. Фото : Иван Астахов в vk.com/barneos22.
В центре Барнаула трамвай сошел с рельсов. Фото : Антон Васечкин в vk.com/barneos22.
Свидетели ЧП пишут, что трамвай сошел с рельсов в районе площади Спартака. У машины выбило колесо. По их словам, никто не пострадал.
Чтобы поднять трамвай на место ДТП выезжал подъемник.
Напомним, утром в Барнауле в поселке Лебяжье произошло ДТП с участием автомобиля такси и ВАЗ-2112. В аварии есть пострадавшие.
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