На бийской трассе иномарка после рикошета от Нивы слетела с дороги

ДТП. Косихинский район. Фото: Саша Акрамов в "Инцидент Барнаул". ДТП. Косихинский район. Фото: 22.mchs.gov.ru/. ДТП. Косихинский район. Фото: 22.mchs.gov.ru/. ДТП. Косихинский район. Фото: 22.mchs.gov.ru/.

По их словам, автомобиль опрокинулся в кювет после столкновения с Нивой.

Данных о пострадавших нет.

Известно, что на место аварии выезжали сотрудники МЧС, фотографии с места происшествия размещены на сайте регионального управления.