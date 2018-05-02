На бийской трассе иномарка после рикошета от Нивы слетела с дороги

Недалеко от поворота на Контошино (Косихинский район) 1 мая с трассы слетела иномарка, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Барнаул".
ДТП. Косихинский район. Фото: Саша Акрамов в "Инцидент Барнаул".
ДТП. Косихинский район. Фото: 22.mchs.gov.ru/.
ДТП. Косихинский район. Фото: 22.mchs.gov.ru/.
ДТП. Косихинский район. Фото: 22.mchs.gov.ru/.
По их словам, автомобиль опрокинулся в кювет после столкновения с Нивой.
Данных о пострадавших нет.
Известно, что на место аварии выезжали сотрудники МЧС, фотографии с места происшествия размещены на сайте регионального управления.
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