Автоновости

В Барнауле при столкновении с Toyota пострадал мотоциклист

Сегодня, 11:52.
Автоновости

В Барнауле ночью 15 мая столкнулись автомобиль Toyota и мотоцикл Racer, рассказали altapress.ru в пресс-службе городской ГИБДД.

В Барнауле при столкновении с Toyota пострадал мотоциклист.
В Барнауле при столкновении с Toyota пострадал мотоциклист. Фото : vk.com/incident_brn.

ДТП произошло в 00:55 на Красноармейском проспекте,76. Столкнулись мотоцикл Racer под управлением 23-летнего водителя и Toyota Camry, за рулем которой был 31-летний мужчина.

В результате аварии водитель мотоцикла получил телесные повреждения. Медики оказали ему помощь, госпитализация не потребовалась.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

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