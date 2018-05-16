В Барнауле при столкновении с Toyota пострадал мотоциклист.

В Барнауле ночью 15 мая столкнулись автомобиль Toyota и мотоцикл Racer, рассказали altapress.ru в пресс-службе городской ГИБДД.
ДТП произошло в 00:55 на Красноармейском проспекте,76. Столкнулись мотоцикл Racer под управлением 23-летнего водителя и Toyota Camry, за рулем которой был 31-летний мужчина.
В результате аварии водитель мотоцикла получил телесные повреждения. Медики оказали ему помощь, госпитализация не потребовалась.
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.
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