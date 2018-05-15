В Барнауле 15 мая столкнулись трамвай и автобус, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
В Барнауле трамвай влетел в автобус. Фото : Карен Варданян в vk.com/barneos22.
В Барнауле трамвай влетел в автобус. Фото : Наталья Щербакова в vk.com/barneos22.
По словам очевидцев, ДТП произошло в районе Докучаево. О пострадавших не сообщается. На снимках с места аварии видно, что автобус получил незначительные повреждения.
В пресс-службе барнаульской ГИБДД altapress.ru рассказали, что к ним не поступала информация об этом ДТП. Скорее всего, водители решили вопрос без вызова служб.
Напомним, недавно в Бийске трамвай подмял под себя автомобиль.
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