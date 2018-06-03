На алтайских трассах устанавливают новые пункты весового контроля

Два автоматических пункта весогабаритного контроля монтируют на федеральных дорогах Р-256 "Чуйский тракт" и А-322 "Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан" в Алтайском крае, сообщает "Алтайавтордор". Работы завершат к июлю.
Пункты устанавливает на территории Первомайскоого и Калманского районов.
Система контроля позволят дольше сохранить автодороги от разрушений и повышает безопасность участников дорожного движения.
— По закону, максимально разрешенная нагрузка составляет 44 тонны, при этом в России эта цифра выше, чем, например, в Европе или США. Транспорт, двигающийся с превышением допустимой массы, наносит ущерб дорожной сети, который исчисляется миллиардами. Посты весогабаритного контроля, как показывает практика, дисциплинируют грузоперевозчиков, — рассказал замначальника "Алтайавтордора" Владимир Дубровский.
Установить эти комплексы необходимо, потому что около трети большегрузов едут с перевесом. Среди нарушителей преобладают перевозчики строительных материалов.
"Электронные весы" оснащены современным оборудованием. Датчики, вмонтированные в дорожное покрытие, измеряют массу транспорта и нагрузку на ось, сканеры определяют габариты, камеры получают данные, необходимые для идентификации. В центр обработки данных сведения поступают за секунд. Если выявлено нарушение, его направляют в МВД России.
В 2017 году altapress.ru писал, что пункт весового контроля установили в Крутихинском районе на 222 км дороги "Барнаул — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области". Тогда начальник "Алтайавтодора" Василий Мотуза говорил, что в будущем планируют оснастить такими пунктами все въезды в Алтайский край.
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