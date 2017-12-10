На алтайской дороге в лобовом столкновении погибли люди

10 декабря в Рубцовском районе Алтайского края произошло смертельное ДТП. Авария случилась на 88 км автодороги К-03 "Рубцовск - Новоегорьевское". Погибли два человека, еще пятеро получили травмы, пишет "Инцидент Рубцовск".
Под Рубцовском в ДТП погибли два человека. 10 декабря 2017 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.
Под Рубцовском в ДТП погибли два человека. 10 декабря 2017 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.
Под Рубцовском в ДТП погибли два человека. 10 декабря 2017 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.
Под Рубцовском в ДТП погибли два человека. 10 декабря 2017 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.
Под Рубцовском в ДТП погибли два человека. 10 декабря 2017 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.
По данным МЧС, лоб в лоб столкнулись автомобили Lada Kalina и Toyota Corolla Spacio. Информация о происшествии поступила в 17:50. На месте происшествия работали сотрудники различных служб: ГИБДД, спасатели, медики.
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