Читайте нас в соцсетях
25 августа
Новости
Вся лента
Автоновости
1106

На алтайской дороге столкнулись автомобиль и микроавтобус. Есть пострадавшие (обновлено)

Утром 24 августа в Алтайском районе столкнулись микроавтобус и автомобиль, сообщили в пресс-службе краевой ГИББД.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Авария произошла в 7:44 в селе Алтайское на 56 километре автодороги «Катунское — Красный Яр — Алтайское — граница Республики Алтай».

По предварительным данным, микроавтобус выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ГАЗ-3110.

За медицинской помощью обратились девять человек. Точное число пострадавших уточняется, погибших в аварии нет. Участников ДТП доставили в больницу.

Проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

По данным МЧС, на оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 8 человек, 3 единиц техники.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка