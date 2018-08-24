На алтайской дороге столкнулись автомобиль и микроавтобус. Есть пострадавшие (обновлено)

Утром 24 августа в Алтайском районе столкнулись микроавтобус и автомобиль, сообщили в пресс-службе краевой ГИББД.

Авария произошла в 7:44 в селе Алтайское на 56 километре автодороги «Катунское — Красный Яр — Алтайское — граница Республики Алтай».

По предварительным данным, микроавтобус выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ГАЗ-3110.

За медицинской помощью обратились девять человек. Точное число пострадавших уточняется, погибших в аварии нет. Участников ДТП доставили в больницу.

Проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

По данным МЧС, на оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 8 человек, 3 единиц техники.