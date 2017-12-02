На алтайской трассе дотла сгорел автомобиль

На трассе сгорел автомобиль. Фото : vk.com/prozarinsk. На трассе сгорел автомобиль. Фото : vk.com/prozarinsk. На трассе сгорел автомобиль. Фото : vk.com/prozarinsk.

Из-за пожара машина сгорела дотла. На место происшествия приехали пожарные из села, которые потушили огонь.

О пострадавших не сообщается. Неизвестно, что стало с водителем автомобиля.

В Госавтоиспекции altapress.ru сказали, что никакой информации о происшествии не поступало. Получить оперативный комментарий в ГУ МЧС по Алтайскому краю, не удалось.

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