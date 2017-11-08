На алтайской трассе фура слетела с моста

Фура слетела с моста. Фото : barneos22. Фура слетела с моста. Фото : Скрин с видео.

Как рассказали altapress.ru в Госавтоинспекции, пострадавших в аварии нет.

По словам водителей, мост "не очень удачно построили", потому что в метель и гололёд с него регулярно "улетают" машины. Однако, если ехать на скорости 90-100 км/ч.

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