На алтайской трассе фура слетела с моста

Вчера, 7 ноября, по трассе Барнаул— Мамонтово около станции Ребриха с моста слетела фура, сообщают подписчики сообщества "Барнаул22".
Фура слетела с моста. Фото : barneos22.
Фура слетела с моста. Фото : Скрин с видео.
Как рассказали altapress.ru в Госавтоинспекции, пострадавших в аварии нет.
По словам водителей, мост "не очень удачно построили", потому что в метель и гололёд с него регулярно "улетают" машины. Однако, если ехать на скорости 90-100 км/ч.
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