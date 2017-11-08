В Барнауле автомобиль Renault столкнулся с грузовиком и отлетел в столб

В Барнауле автомобиль Renault столкнулся с грузовиком. Фото : Владимир Дорофеев в vk.com/barneos22. В Барнауле автомобиль Renault столкнулся с грузовиком. Фото : Tanusha Rezaeva в vk.com/barneos22.

По словам очевидцев, Renault при выезде с переезда не пропустил грузовик. Свидетели аварии предполагают, что водитель не успел сменить летнюю резину. Информация уточняется.

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