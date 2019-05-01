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Автоновости

На алтайской трассе образовалась многокилометровая пробка из-за аварии

В Алтайском крае впервой половине дня 1 мая на дороге по направлению в Бийск образовалась серьезная пробка из-за ДТП, пишут очевидцы в группе «Барнаул 22».

Пробка 1 мая.
Пробка 1 мая.
Наталья Казакова в vk.com/barneos22

По информации пользователей, пробка тянется на несколько километров. Автомобилистам рекомендуют заранее продумывать другой маршрут. Советуют объезжать через Зональное.

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