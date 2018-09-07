На алтайской трассе пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Есть пострадавшие

Вечером 7 сентября на трассе Барнаул — Бийск столкнулись пассажирский автобус и грузовик, сообщают очевидцы в группе «Барнаул22».

ДТП произошло около села Троицкое в 19:35. На место незамедлительно прибыл экипаж ГИБДД.

Установлено, что водитель, 1982 года рождения, управляя автомобилем Hino, не выдержал дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и столкнулся с автобусом Golden Dragon, который ехал по маршруту «Бийск — Барнаул». За рулем был водитель 1968 года рождения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В результате дорожно-транспортного происшествия получил телесные повреждения пассажир автомобиля Hino, 11-летний мальчик с полученными телесными повреждениями госпитализировали в больницу.