На алтайской трассе перевернулся «КамАЗ» с зерном и «ГАЗель» с баранами

14 ноября на трассе Барнаул — Рубцовск произошло ДТП с участием четырех автомобилей, сообщают автомобилисты в соцсетях.

Авария случилась на 29-м км от Алейска в сторону Шипуново, рассказывает участник сообщества «Инцидент Рубцовск». Столкнулись «КамАЗ», «ГАЗель», Toyota Caldina и Range Rover.

«КамАЗ» вез зерно. В результате ДТП он опрокинулся и высыпал груз на дорогу. В «ГАЗели» были бараны, пишут в Barnaul22.

Животные уцелели и побежали в поле. Человеческих жертв также нет, отмечают свидетели.

«Вроде хозяин авто ходил вокруг него, значит не пострадал. Барашки тоже все живы, а вот „Камазу“ сильно досталось, кабина в хлам», — пишет очевидец.

На месте работают сотрудники полиции и медики.

Выясняются подробности случившегося.