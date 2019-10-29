На алтайской трассе после ДТП с восемью погибшими установят видеокамеры

Кроме камер, на трассе поставят запрещающие обгон знаки.

В настоящее время совместно с ГИБДД прорабатываются меры, которые можно принять на всех потенциально опасных участках данной дороги, один из вариантов — установка камер, определяющих среднюю скорость движения автомобиля. Это поможет регулировать скорость потока транспорта и снизить тяжкие последствия, которые могут возникнуть в ДТП.