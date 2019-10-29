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Автоновости

На алтайской трассе после ДТП с восемью погибшими установят видеокамеры

Участок автодороги «Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан», где 26 октября в ДТП разбились восемь человек, оборудуют видеокамерами. Об этом заявили на совещании в правительстве региона.

Автомобиль. Скорость.
Автомобиль. Скорость.
открытые источники (CC0)

Кроме камер, на трассе поставят запрещающие обгон знаки.

Александр Дементьев,
министр транспорта Алтайского края:

В настоящее время совместно с ГИБДД прорабатываются меры, которые можно принять на всех потенциально опасных участках данной дороги, один из вариантов — установка камер, определяющих среднюю скорость движения автомобиля. Это поможет регулировать скорость потока транспорта и снизить тяжкие последствия, которые могут возникнуть в ДТП.

Как отметил министр, качество дорог улучшается, соответственно происходит увеличение скорости движения.

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