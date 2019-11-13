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Автоновости

На заснеженной алтайской трассе произошло жесткое ДТП

На трассе Барнаул — Павловск произошло жесткое ДТП с несколькими автомобилями, сообщили участники группы Barnaul22.

Авария на трассе Барнаул - Павловск.
Авария на трассе Барнаул - Павловск.
Barnaul22

После столкновения машины получили серьезные повреждения. На месте работают врачи, сотрудники полиции и МЧС. Есть пострадавшие.

Подробности аварии выясняются.

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