На заснеженной алтайской трассе произошло жесткое ДТП

После столкновения машины получили серьезные повреждения. На месте работают врачи, сотрудники полиции и МЧС. Есть пострадавшие.
Подробности аварии выясняются.
На трассе Барнаул — Павловск произошло жесткое ДТП с несколькими автомобилями, сообщили участники группы Barnaul22.
После столкновения машины получили серьезные повреждения. На месте работают врачи, сотрудники полиции и МЧС. Есть пострадавшие.
Подробности аварии выясняются.
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